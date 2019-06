Costa promete “aumentos significativos” para técnicos superiores do Estado 

No dia em que lança o programa eleitoral, em Viseu, o jornal Expresso publica uma entrevista do primeiro-ministro em que Costa admite uma atualização anual dos vencimentos na função publica.

O secretário-geral do PS e candidato às eleições legislativas, promete aumentos significativos para técnicos superiores do Estado e admite investir no Serviço Nacional de Saúde.

A regionalização é um dos temas polémicos e Costa diz que só avança com o aval do Presidente da República.

No programa socialista, António Costa destaca ainda o combate à corrupção com mais meios e a intenção de reajustar a lei para dar maior proteção aos delatores.