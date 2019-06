PJ deteve português suspeito de prestar apoio ao Daesh

A Polícia Judiciária deteve um português suspeito de prestar apoio ao grupo extremista Daesh. O português foi detido em Lisboa, mas estava radicado no Reino Unido.

A Procuradoria-geral da República e a Polícia Judiciária enviaram um comunicado conjunto onde esclarecem que o homem colaborava com o Daesh a partir do Reino Unido, prestando apoio e facilitando o movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria.

O português foi presente para interrogatório judicial esta segunda-feira, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.