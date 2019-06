A falta de médicos está a ameaçar o funcionamento das maternidades do norte do país nos meses de verão.



A denúncia é de 13 diretores do serviço de obstetrícia, proibidos de contratar, numa altura em que muitos profissionais estão a optar por trabalhar no privado ou no estrangeiro.

Os clínicos vão escrever à ministra da Saúde para exigir soluções.

A situação é tranversal a todo o país. Em Beja, a maternidade corre o risco de fechar por ter apenas dois especialistas.