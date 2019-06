Diretora de farmácia do Centro Hospitalar Gaia/Espinho demite-se por falta de condições básicas

Numa carta enviada ao diretor clínico e à administração do Centro Hospitalar, a farmacêutica Aida Batista pede a sua substituição imediata enquanto diretora do serviço farmacêutico de Vila Nova de Gaia/Espinho, avisando para a falta de "condições basilares" para exercer o cargo, que chegaram a tomar "proporções assustadoras".

"Tem havido uma delapidação constante do capital humano em quase todas as classes profissionais que colaboram no serviço farmacêutico", escreve a responsável na carta, a que a agência Lusa teve acesso, sublinhando que deu conhecimento superior destas dificuldades várias vezes.