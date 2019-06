Catarina Martins critica mudança de posições do PS durante debate da Lei de Bases da Saúde

Catarina Martins critica a mudança de posições do Partido Socialista durante a discussão da Lei de Bases da Saúde.

Questionada sobre um possível acordo com o PS, responde apenas que o Bloco não muda de ideias: as PPP não são para incluir.