Moradores do prédio Coutinho admitem cenário de diálogo com autarquia

Os nove moradores que resistem a sair do prédio Coutinho reuniram-se esta sexta-feira com os advogados. Vão manter-se no edifício mas garantem que está criada a possibilidade de diálogo com a Câmara de Viana do Castelo.

Um dia que marcou também o arranque dos trabalhos de demolição.