“Tem sido muito difícil negociar com o Governo o descongelamento das carreiras"

Carlos Ramalho, presidente do Sindepor, disse esperar uma forte adesão à greve que está a decorrer até sexta-feira. Numa entrevista, na Edição da Manhã da SIC Notícias, diz que tem sido muito difícil negociar com o Governo, em particular sobre o descongelamento das carreiras.