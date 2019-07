ANEPC esclarece que acidente com avião ocorreu na zona de Trizio na Sertã

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclareceu esta quarta-feira que o acidente com o avião de combate a incêndios ocorreu na zona de Trizio, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, referindo que apenas se registaram danos materiais.

Segundo um comunicado da ANEPC, o avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 8, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu esta tarde "um acidente quando efetuava uma manobra de 'scooping' (recolha de água)" no Zêzere, na zona de Trizio.

"O alerta foi dado às 16:46, tendo sido acionados os meios de socorro, onde se incluiu um avião de reconhecimento e um helicóptero de reconhecimento, avaliação e coordenação ao serviço da ANEPC que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente", refere o documento.

O comunicado acrescenta que o piloto saiu ileso, existindo apenas registo de danos materiais, com o avião a amarar no Zêzere.

A aeronave estava estacionado em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural no concelho Ansião, distrito de Leiria.

A ANEPC salienta que as causas do acidente serão apuradas pelas "entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves".

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa que a entidade foi notificado do acidente, acrescentando que irá proceder à respetiva investigação.

Antes, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém tinha indicado à Lusa que o avião tinha tido o acidente em Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, e que amarou na barragem de Castelo de Bode.

O presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, disse à Lusa que o avião "não bateu em nada" e que o acidente ocorreu durante uma manobra de recolha de água.

O autarca, que se deslocou ao local do acidente, explicou que o avião permanece à superfície.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, "sem queixas", tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

Para o local, de acordo com o CDOS, foram mobilizadas as corporações de bombeiros de Ferreira do Zêzere e Cernache do Bonjardim (concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco), com sete veículos, um bote e 17 operacionais.

O avião tinha sido mobilizado para o combate a um fogo rural no distrito de Leiria.

A Proteção Civil recebeu às 16:46 a informação, dada por um cidadão, de que o avião tinha caído, desconhecendo-se então se a aeronave se encontrava em terra ou na barragem de Castelo de Bode.

O CDOS adiantou, na altura, que o avião tinha partido de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.



