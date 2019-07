Mário Centeno diz que o Serviço Nacional de Saúde está melhor que há quatro anos e que o investimento feito nesta legislatura é superior ao do anterior Governo PSD/CDS.

Numa entrevista ao jornal Público, o ministro das Finanças confirma que as metas de crescimento económico do programa para os próximos 4 anos vão ser maiores que as do Programa de Estabilidade. Não confirma, no entanto, se fará parte da lista do PS para as legislativas.