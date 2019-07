17 distritos em aviso amarelo devido ao calor

Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, estão até ao final do dia de sexta-feira sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do calor, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA estendeu até às 22:00 de sexta-feira os avisos amarelos para 17 distritos de Portugal continental, excluindo apenas o de Faro, no Algarve.

O aviso amarelo deve-se à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA já tinha alertado na segunda-feira para uma subida das temperatura máximas entre 10 a 13 graus Censius, com os termómetros a chegarem acima dos 30º e, nalguns locais, aos 40º.

Para hoje, o estão previstos valores da temperatura máxima a variar entre os 27º (Sagres e Sines) e os 39º (Santarém).

Já as temperaturas minimas vão oscilar entre os 13º (Bragança) e os 21º (Portalegre e Castelo Branco).

O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro, e a possibilidade de aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

Lusa