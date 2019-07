22 concelhos de seis distritos em risco máximo de incêndio

Vinte e dois concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Viseu apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Silves, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco), Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém).

O IPMA colocou também em risco máximo de incêndio os concelhos de Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande (Leiria), Miranda do Corvo, Lousã, Vila Nova de Poiares, Penacova (Coimbra) e Santa Comba Dão (Viseu).

Há também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA colocou também todos os distritos do continente, com exceção de Faro, em aviso amarelo devido à previsão de tempo quente até às 22:00 de sexta-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade na costa sul do Algarve a partir do final da tarde, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro. Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando do quadrante leste no Algarve, sendo moderado na faixa costeira a norte do Cabo Espichel durante a tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante leste na região Sul e, a partir do final da tarde, do quadrante norte nas regiões Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 28 8em Aveiro) e os 42 (em Santarém).

Lusa