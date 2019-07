Mário Centeno contra reintrodução da exclusividade dos médicos no SNS

Ao contrário da posição do PS, da ministra Marta Temido e da proposta de lei de bases da saúde, o ministro das finanças não vê qualquer vantagem em ter os médicos a receber aumentos salariais para passarem a trabalhar em exclusivo para o setor público, uma vez que os profissionais não poderão trabalhar mais horas no SNS do que atualmente trabalham.

Fonte do ministério das finanças ouvida pelo semanário Expresso explica que o custo dessa operação será elevado e não haverá garantias que essa opção melhore o Serviço Nacional da Saúde.