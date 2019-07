As imagens do incêndio em Castelo Branco

Vários incêndios deflagraram este sábado no distrito de Castelo Branco, três no concelho da Sertã e um em Vila de Rei.

Nos locais, por volta das 17:45, estavam mais de 300 bombeiros, apoiados por 17 meios aéreos.

As zonas onde eclodiram os incêndios ficam relativamente próximas uma da outra, já que a povoação de Rolã, no município da Sertã, dista cerca de seis quilómetros em linha reta de Fundada, em Vila de Rei, concelho localizado a sul e vizinho do da Sertã.