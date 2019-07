O repórter André Palma esteve em Cardigos, em Mação, onde várias aldeias da freguesia estiveram este domingo em perigo devido às chamas.

O jornalista da SIC deu conta da situação de desespero de alguém que tem a vida no campo.

Um dos moradores trouxe as suas ovelhas dentro do carro até ao meio da vila de Cardigos, de modo a prevenir que algo de mal lhes acontecesse. Depois de deixar os animais em segurança, o dono abandonou o local para auxiliar no combate às chamas.