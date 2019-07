Espanha envia dois aviões que devem começar a combater incêndios ainda hoje

Dois aviões pesados anfíbios espanhóis deverão começar a operar hoje à tarde no incêndio que deflagrou em Vila de Rei, depois de Portugal ter solicitado "assistência bilateral" àquele país, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).



"Portugal solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil", lê-se numa nota divulgada pelo MAI.



Na nota é ainda referido que Espanha disponibilizou "de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde".



Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

Lusa