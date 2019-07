Helicópteros Kamov parados vão ser enviados para Vila Real, Ferreira do Zêzere e Loulé

Os três helicópteros Kamov, que só na segunda-feira receberam autorização para voar, vão ser enviados para os heliportos de Vila Real, Ferreira do Zêzere e Loulé.

As três aeronaves permanecem paradas em Macedo de Cavaleiros e não há previsão para quando começam a voar.

O Governo estabeleceu um total de 60 meios aéreos no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sendo que os três helicópteros em falta estão parados por questões técnicas.

No domingo, o deputado do PSD Duarte Marques denunciou, na SIC Notícias, que três Kamov estavam parados num heliporto, no norte do país, por falta de um certificado de voo.

No dia seguinte, a Agência Nacional de Aviação Civil anunciou que iam começar a voar. A ANAC explicou que só agora deu a autorização porque havia documentos em falta.