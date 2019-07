"O Governo sabe que os motoristas têm de ir trabalhar doentes" se querem alimentar as famílias

Pedro Pardal Henriques justifica as declarações no congresso de dia 6 de julho, dizendo que o Governo nunca se preocupou com os problemas dos motoristas.

Diz que mencionou o facto de estarmos em ano eleitoral porque entende que é importante, a meses das eleições, os portugueses saberem que o Governo é também responsável pela atual situação dos motoristas.