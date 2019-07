"Não entro num campo da ofensa de caráter", autarca de Mação reage às declarações do ministro

Há uma nova polémica entre o ministro da Administração Interna e o presidente da Câmara de Mação. O autarca criticou o governo pela demora na aprovação do Plano Municipal de Emergência do concelho. Eduardo Cabrita respondeu e acusou Vasco Estrela de se comportar como um comentador televisivo durante o combate ao incêndio. O autarca já respondeu e diz-se surpreendido com as declarações do ministro.