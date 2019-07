Fogo obriga a evacuação de parque de caravanismo em Silves

O incêndio que lavra hoje à tarde em Messines obrigou à evacuação de um parque de caravanismo no Paúl, concelho de Silves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, que não conseguiu precisar quantas pessoas foram retiradas.



Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que as pessoas foram retiradas cerca das 16:30 "por precaução e segurança", uma vez que o parque de caravanismo "estava na linha do incêndio".



O incêndio, que deflagrou na zona de Vale Figueira, em Silves, causou ferimentos num bombeiro, que sofreu queimaduras de segundo grau nos membros superiores quando combatia as chamas e está agora a ser assistido, acrescentou a mesma fonte.



O fogo obrigou ainda à retirada de uma idosa da sua habitação, na Foz do Ribeiro, mas apenas por precaução, frisou à Lusa a mesma fonte.

O incêndio já tinha obrigado ao corte da Autoestrada 2 em São Bartolomeu de Messines (Silves), em ambos os sentidos, mas o trânsito já flui no sentido sul-norte.



As autoridades receberam às 12:09 o alerta para o incêndio, sendo a intensidade do vento a "principal dificuldade" sentida na zona de Vale Figueira, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, distrito de Faro.



No terreno, às 18:00, estavam a participar nas operações de combate ao fogo 241 operacionais, com o apoio de 76 veículos e nove meios aéreos, disse ainda a fonte do CDOS.

Lusa