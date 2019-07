GNR resgata 39 migrantes na Grécia

A GNR resgatou hoje 39 migrantes, a nordeste da ilha de Samos, junto ao Cabo de Prasso, na Grécia, informou hoje a força de segurança num comunicado.

No decorrer de uma ação de vigilância junto à costa, uma equipa designada 'Thermal Vision Vehicle' (TVV) "detetou uma embarcação suspeita no mar Egeu" que se aproximava de terra.

Através de equipamentos de visão térmica, verificou-se que se tratava de uma embarcação de borracha, na qual seguiam 39 pessoas - seis crianças, 17 homens e 16 mulheres, das quais uma se encontra grávida de quatro meses.

A equipa TVV estabeleceu contacto com uma embarcação da GNR que efetuava patrulhamento marítimo no local das operações, o que possibilitou o resgate.

"Os migrantes foram colocados na embarcação portuguesa e transportados para o Porto de Vathy, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades locais", lê-se no comunicado.

A GNR informa também que os migrantes provinham maioritariamente do Congo, Camarões, Senegal, Eritreia e Somália e que foi possível "identificar e deter o facilitador da travessia".

O resgate foi realizado no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), na qual participam, desde abril, militares portugueses que desenvolvem ações terrestres e marítimas "com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços", diz ainda o comunicado.

Desde abril, os militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR detetaram 280 migrantes e resgataram 92.

Lusa