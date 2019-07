Aeroporto de Faro tinha recusado campanha que promovia destino francês

A agência de comunicação Brandworkers assumiu esta segunda-feira "total responsabilidade" pela publicação nas redes sociais de uma campanha publicitária do aeroporto de Faro que promovia um destino francês e tinha sido previamente recusada por aquela entidade.

"A Brandworkers lamenta profundamente o impacto negativo causado pela publicação referida, recusada previamente pelo aeroporto de Faro", lê-se num comunicado enviado pela agência.

Na nota, a agência de comunicação e publicidade, que dava apoio à gestão das redes sociais do aeroporto de Faro, assume ainda "a total responsabilidade por esta falha".

O Governo ordenou esta segunda-feira a retirada de uma campanha publicitária do aeroporto de Faro, publicada nas redes sociais, que promovia um destino francês e convidava os destinatários a "fugir da confusão" do Algarve.

Facebook Aeroporto de Faro

"O Governo, assim que tomou conhecimento da situação (...), pediu explicações à ANA e pediu de imediato que fossem tomadas medidas para retirar uma publicação que é contrária aos interesses do país, dos portugueses e da economia nacional", lê-se numa nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Segundo aquele Ministério, tutelado por Pedro Nuno Santos, a ANA "já promoveu uma averiguação sobre o que se passou e retirou de imediato a ligação em causa", depois de deputados do PS e do PSD terem denunciado a campanha, que promovia a cidade francesa de Marselha e apelava a "fugir da confusão algarvia e descansar em França".

Entretanto, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, também condenou "veementemente" o conteúdo da campanha, por "atentar contra a imagem do principal destino turístico nacional".

Lamentando o sucedido, aquele responsável manifestou, no entanto, "a sua confiança no aeroporto de Faro enquanto um dos principais parceiros empenhados no sucesso da operação turística no Algarve".

Lusa