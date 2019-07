Vento forte e temperaturas a chegar ao 40º em algumas zonas do país 

Por causa do calor, a Proteção Civil alertou hoje para o risco de incêndio nos próximos dias no interior norte e centro e na região do Algarve. Hoje e manhã está previsto um aumento da intensidade do vento, com rajadas que podem atingir os 75 Km/ hora no Algarve. Os termómetros também vão subir e as temperaturas poderão chegar esta quarta-feira aos 40 graus no interior do Alentejo.

A humanidade no ar também vai ser baixa, com valores inferiores entre 30 a 35% no interior do país.

Durante estes dias de maior risco de incêndio, a Proteção Civil recomenda as pessoas a tomarem algumas precauções como, por exemplo, não fazerem queimadas e não utilizarem foguetes ou fogo de artifício.