Agentes de execução estão misturados com os visitantes no CCB

Agentes de execução estão esta quarta-feira no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, no seguimento do arresto das obras de arte da coleção de arte moderna do empresário José Berardo, decretado esta semana.

A operação decorre com o museu aberto ao público e os agentes estão, neste momento, a fazer o invetário das 862 obras que fazem parte da Coleção Berardo. A acompanhá-los está também uma fotógrafa, que tem feito um registo de todas as peças.

Na última avaliação feita há 10 anos, a Coleção Berardo foi avaliada em mais de 300 milhões de euros, mas alguns especialistas defendem que agora vale cerca de 500 milhões de euros.