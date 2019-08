A viver drama familiar, Iker Casillas mostra-se optimista

A família de Iker Casillas atravessa um momento conturbado. No passado mês de maio, o ex-futebolista sofreu um ataque do miocárdio - que ditou o seu adeus aos relvados - e, semanas depois, Sara Carbonero, mulher do ex-guarda-redes da seleção espanhola, revelou estar a lutar contra o um cancro nos ovários.

Um drama familiar que apanhou todos de surpresa, mas que Iker Casillas garante estar encarar com positivismo. Prova disso é a publicação que o ex-jogador partilhou na sua página de Twitter no passado sábado, 27 de julho.

"Eu posso com isto. Nós podemos com isto", escreveu na legenda da imagem em que surge a contemplar o mar e o pôr-do-sol. Uma imagem a que Sara Carbonero não tardou em reagir, tendo respondido com vários emojis de corações, provando que família está mais unida do que nunca.

