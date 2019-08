O primeiro-ministro garante que o Governo está preparado para adotar todas as medidas legais e operacionais para minimizar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas.

Esta sexta-feira, no fim do encontro semanal com o Presidente da República, em Loulé, em que o assunto foi discutido, António Costa apelou às partes para se entendam na próxima segunda-feira e evitem uma greve que o país não compreende.