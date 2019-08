Reunião entre Governo, ANTRAM e Fectrans adiada para esta terça-feira

A reunião que estava marcada para esta segunda-feira, às 15:00, entre o Governo, a ANTRAM, e a Fectrans, foi adiada para esta terça-feira, às 09:30, depois das negociações entre motoristas e Governo se terem estendido pela tarde.

Dois sindicatos dos motoristas estiveram reunidos com o Governo desde esta manhã, para apresentar "várias propostas" ao ministro Pedro Nuno Santos, entre as quais pedir que interceda junto dos patrões, de forma a evitar a greve.

Os motoristas entregaram um pré-aviso de greve com início a dia 12, próxima segunda-feira, por tempo indeterminado, reivindicando o aumento do salário base para 1.000 euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional.

A greve é convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.