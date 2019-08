Marcelo promulga alterações à Lei do Trabalho

O Presidente da República promulgou hoje as alterações ao Código do Trabalho, que o Parlamento tinha aprovado em julho com o voto favorável do PS e a abstenção do PSD e DCS. O Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra.



Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão.

O Presidente sublinha o acordo obtido na concertação social sobre as mudanças e lembra que apenas a CGTP ficou fora do entendimento que antecedeu a aprovação da lei.



A diminuição da duração máxima dos contratos a termo certo e o alargamento do período experimental para desempregados de longa duração estão entre as alterações agora promulgadas pelo Presidente.