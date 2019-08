António Costa comovido com "carinho" de Rui Rio pelo Bloco de Esquerda

O secretário-geral do PS diz que a vida política não se faz de trica partidária e, nesta fase de pré-campanha, é importante que cada um diga ao que vem.

Depois de ouvir o presidente do PSD acusá-lo de ingratidão para com o Bloco de Esquerda, António Costa diz-se comovido com o carinho de Rui Rio pelos bloquistas.