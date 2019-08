Bebé Matilde é hoje tratada com o fármaco Zolgensma

A bebé Matilde começa hoje o tratamento com o fármaco Zolgensma, vindo dos Estados Unidos, que é de toma única, às 10h00.

A notícia foi confirmada pelos pais da bebé que dizem estar "muito ansiosos e apreensivos" com a administração do fármaco, que leva cerca de 1 hora e 30 minutos, e que é a única esperança de travar a doença.

Matilde, de 4 meses, sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, e está internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde já começou a tomar os cortícoides.

De acordo com o Jornal de Notícias, a outra bebé, com 11 meses, que sofre da mesma doença que Matilde, e que está internada no mesmo hospital, começa também hoje o tratamento.

A mãe da Natália, Andrea, diz que as bebés terão de ficar "duas a três semanas internadas, para os médicos verem como reagem".

Os cerca de dois milhões euros que foram dados pelos portugueses com o objetivo de tratar Matilde, será usado para apoiar outras crianças, garantiram os pais da bebé.