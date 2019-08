Bebé Matilde regressa ao hospital para iniciar tratamento com medicamento inovador

A bebé Matilde vai regressar esta segunda-feira ao hospital para, na terça-feira, iniciar o tratamento contra a Atrofia Muscular Espinhal - Tipo I, a forma mais grave da doença rara.

Depois de ser anunciado que a bebé iria receber o medicamento mais caro do mundo, Zolgensma, que custa cerca de 1,9 milhões de euros, vindo dos Estados Unidos, os pais da Matilde vieram agora confirmar, na página do Facebook "Matilde, uma bebé especial", que ela iria voltar ao hospital já esta semana, para começar a tomar corticóides e preparar-se para os tratamentos com o fármaco.

Uma outra menina com a mesma doença, Natália, irá receber o tratamento no mesmo dia.