Aumentam as queixas sobre os manuais escolares reutilizados

As queixas sobre os manuais escolares reutilizados pelas escolas aumentaram. Segundo o Diário de Notícias, a maior parte das reclamações visa os livros do 1.º ciclo.

A Confederação Nacional das Associações de Pais diz que os livros são entregues escritos, pintados e desenhados, havendo ainda casos sem capas e sem folhas.

A associação lamenta a situação e acusa as escolas de estarem a reutilizar manuais em mau estado para vencer os concursos do Estado, que atribuem um prémio de 10 mil euros às 20 escolas com maiores taxas de reutilização.