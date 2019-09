Eduardo Beauté “apresentava uma coloração negra no pescoço e no rosto”. A polícia está a investigar

As autoridades estão a investigar as causas da morte de Eduardo Beauté, de 52 anos, encontrado já sem vida, em casa, este sábado, dia 7. De acordo com o Correia da Manhã, o cabeleireiro encontrava-se “deitado na cama”, “em tronco nu” e “apresentava uma coloração negra no pescoço e no rosto”.

O site da Flash revela ainda que o corpo de Beauté foi encontrado por três espanhóis que encontravam no seu apartamento, na capital portuguesa, e que a polícia está a tentar perceber qual era a relação deles com o hair stylist e o que faziam em sua casa.