Costa diz que não pode haver mais hesitações em torno do aeroporto do Montijo

O secretário-geral do PS diz que não pode haver mais hesitações na escolha do aeroporto complementar do Montijo ao aeroporto de Lisboa.

Numa iniciativa da Confederação do Turismo de Portugal, António Costa diz que caso isso aconteça, o setor do turismo em Portugal pode ser seriamente afetado.