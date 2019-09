Já há universidades sem vagas para a 2.ª fase de candidaturas ao ensino superior

Rafael Marchante

Colocados na primeira fase aumentam e mais de metade na opção preferencial

O número de colocados na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior aumentou para os 44.500 estudantes, 1,2% acima de 2018, revelam os dados oficiais que indicam ainda que mais de metade entrou na sua primeira opção.

Entraram 44.500 alunos para o ensino superior na primeira fase, o que representa a colocação de 87,2% dos 51.036 candidatos que este ano tentaram aceder ao ensino superior, de acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Do total, 27.280 entraram nas universidades e 17.220 nos institutos politécnicos, crescimentos de 0,9% e 1,5% respetivamente face ao ano anterior.

O total de alunos colocados no curso da sua preferência (primeira opção) é de 23.625, o que equivale a 53,1% do total, um peso percentual ligeiramente inferior aos 54,7% de 2018.

A grande maioria dos candidatos conseguiu uma colocação num dos três primeiros cursos indicados como preferência.

Este ano houve mais candidatos do que vagas -- 51.036 alunos concorreram às 50.860 vagas disponíveis -- mas ainda sobraram para as fases seguintes do concurso nacional de acesso 6.734 lugares, menos 7,6% do que os 7.290 de 2018.

Os resultados da primeira fase do CNA estão desde hoje disponíveis na página da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Os candidatos puderam concorrer a 1.087 cursos nas universidades e politécnicos públicos.A segunda fase de candidaturas decorre entre 09 e 20 de setembro e os resultados são divulgados a 26 de setembro.

Nova de Lisboa e ISCTE já sem vagas para a 2.ª fase

A Universidade Nova de Lisboa, o ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa e as três escolas de enfermagem, de Lisboa, Porto e Coimbra, já não têm qualquer vaga disponível para as fases seguintes de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados oficiais hoje divulgados, estas são as cinco instituições públicas com a totalidade das vagas preenchidas logo na primeira fase do concurso nacional de acesso.

"A Universidade Nova de Lisboa é a única universidade generalista do país a ocupar 100% das vagas disponíveis na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público 2019-2020, com a colocação de 2.577 alunos. Este é o melhor resultado de sempre alcançado pela Universidade Nova de Lisboa, que lidera, a nível nacional, 14 cursos de diversas áreas, ou seja, em 35% do total da sua oferta", destaca a Universidade Nova em comunicado.

Por seu lado, o ISCTE, que já em anos anteriores tinha conseguido o mesmo desempenho, destaca também em comunicado o aumento da nota média de entrada nesta universidade, que subiu para 14,7 valores e o "índice de força" da instituição, ou seja, o peso dos candidatos em primeira opção face ao total de vagas disponíveis, que no caso do ISCTE é de 174,3%.

O ISCTE recebeu 1.933 candidaturas em primeira opção para 1.109 vagas disponíveis.Outros casos em que a procura em primeira opção supera largamente a oferta total das instituições são os da Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Lisboa.

No caso dos politécnicos essa situação apenas se verifica nos institutos de Lisboa e do Porto e na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.Há instituições que, apesar de não terem já preenchido todos os lugares, deixaram apenas algumas dezenas para as fases seguintes, como é o caso das universidades de Aveiro, Minho, Porto, Lisboa, dos politécnicos do Cávado e Ave, Lisboa, Porto, ou da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, ainda que neste caso as 77 vagas deixadas em aberto representem quase metade das 173 levadas a concurso.

O número de colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior aumentou para os 44.500 estudantes, 1,2% acima de 2018, revelam os dados oficiais que indicam ainda que mais de metade entrou na sua primeira opção.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso estão desde hoje disponíveis na página da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) em http://www.dges.gov.pt.Os candidatos puderam concorrer a 1.087 cursos nas universidades e politécnicos públicos.

A segunda fase de candidaturas decorre entre 09 e 20 de setembro e os resultados são divulgados a 26 de setembro.

Com Lusa