Administração do Garcia de Orta garante que não há problema nenhum com as escalas

O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta garante que não há problema nenhum com as escalas e que nunca se ponderou terminar com as escalas cirúrgicas no serviço de urgência.

Depois da demissão de 10 chefes de equipa, ontem, admite também vir a contratar mais profissionais.