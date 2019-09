Incêndio florestal faz cinco feridos ligeiros em Paredes

O incêndio florestal que deflagrou hoje na zona de Gandra, Paredes, provocou ferimentos em três elementos de uma equipa privada que combatia as chamas e em dois bombeiros de Baltar, todos sem gravidade, segundo a corporação.

As três pessoas que pertenciam à Afocelca, equipa de prevenção e combate criada por empresas do setor florestal, sofreram ferimentos após terem sido atingidos por uma mangueira, segundo informou fonte do comando de Baltar.

Os dois bombeiros, ambos da corporação de Baltar, sofreram entorses durante o combate.

Às 17:35, o incêndio encontrava-se em fase de rescaldo após ter lavrado desde as 13:15 em zona de mato, tendo envolvido um meio aéreo no combate.

