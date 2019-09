Rosa Grilo reafirma inocência, António diz reconhecer alegada arma do crime

Os advogados de defesa garantem que os arguidos colaboraram com a Justiça e que todos os pormenores foram esclarecidos.

A arguida Rosa Grilo assumiu esta terça-feira que apenas tinha conhecimento da existência de dois dos seis seguros feitos pelo marido, numa sessão do julgamento marcada por contradições da arguida, na qual acrescentou novos elementos à versão inicial.

Na segunda sessão do julgamento, Rosa Grilo, que está a ser julgada pelo homicídio do marido, Luís Grilo, em coautoria com o arguido António Joaquim, disse que só soube desses quatro seguros quando foi interrogada no Tribunal de Vila Franca de Xira.