PJ faz buscas no MAI e Proteção Civil relacionadas com caso das golas antifumo

A Polícia Judiciária está a realizar buscas no Ministério da Administração Interna relacionadas com a compra das 70 mil golas antifumo para as populações, no âmbito da do programa "Aldeia Segura".

Numa nota enviada à SIC, a Procuradoria-geral da República confirma a realização das buscas, sem acrescentar pormenores.

Ao abrigo do art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Também o Ministério da Administração Interna, numa nota enviada às redações, confirmou ser alvo de buscas, bem como a Proteção Civil:

O Ministério da Administração Interna confirma a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas instalações do MAI e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências.

Caso das golas provocou uma baixa no Governo

O caso das golas antifumo levou em julho o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito sobre a contratação de "material de sensibilização para incêndios".

Dois dias depois da decisão do ministro, a 29 de julho, o técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demitiu-se , após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos kits de emergência para o programa "Aldeias Seguras", tendo o pedido sido aceite pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.

Na altura a Associação de Proteção e Socorro alertou que as golas antifumo distribuídas à população, quando expostas ao calor, libertam substâncias que podem desencadear crises respiratórias agudas e tiveram de ser retiradas quando testadas em 2018 no incêndio de Monchique.

O presidente da Associação de Proteção e Socorro, João Saraiva, disse à SIC Notícias que as golas do kit da Proteção Civil podem provocar problemas respiratórios.

O relatório preliminar pedido pela Proteção Civil ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais concluiu que as golas antifumo distribuídas à população não se inflamam quando expostas ao fogo, chegando a furar quando testadas a cerca de 20 centímetros das chamas, mas sem arderem.

Os testes e o relatório do Centro de Investigação de Incêndios Florestais (CIIF), dirigido por Xavier Viegas, foram feitos após as notícias que davam conta de que estas golas eram feitas de material inflamável.

O CIIF refere que o documento "constitui um relatório preliminar muito sucinto, uma vez que não foram ainda analisados muitos dos parâmetros que foram objeto de medição e registo durante os ensaios".