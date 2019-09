Secretário de Estado da Proteção Civil constituído arguido no caso das golas antifumo

O secretário de Estado da Proteção Civil foi constituído arguido esta quarta-feira por fraude e corrupção no caso das golas antifumo, no mesmo dia em que apresentou a demissão do cargo.

José Artur Neves demitiu-se por motivos pessoais segundo um comunicado enviado pelo Ministério às redações.

"Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao primeiro-ministro."

Demissão e constituição como arguido acontece no mesmo dia das buscas da Polícia Judiciária ao Ministério da Admnistração Interna relacionadas com a compra das 70 mil golas antifumo para as populações, no âmbito da do programa "Aldeia Segura".