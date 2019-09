Bovinicultores contrariam justificações da Universidade de Coimbra sobre carne de vaca

O Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Bovinicultores garante que a produção de vacas, em Potugal, não representa qualquer problema. Pedro Espadinha contrariou esta sexta-feira, no Opinião Pública da SIC Notícias, as justificações do reitor da Universidade de Coimbra para acabar com a carne de vaca nas cantinas.