Bloco quer saber se negócio com familiares do Governo foi "lesivo para Estado"

O Bloco de Esquerda quer saber se o Estado foi lesado no negócio das golas antifumo, feito entre membros do Governo e empresas de familiares. O CDS diz que o importante é fazer política com ética, depois da Procuradoria-Geral da República ter dado razão ao Governo sobre os negócios de familiares de governantes com o Estado.