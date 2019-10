PGR equacionou ouvir Marcelo e Costa no caso Tancos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou esta terça-feira que “foi equacionada a pertinência da inquirição como testemunhas” do Presidente da República e do primeiro-ministro, no âmbito do processo de Tancos.

Numa nota enviada às redações, a PGR refere que essa hipótese foi ponderada na fase final do inquérito e que o diretor do DCIAP "foi inteirado pelos magistrados titulares do (...) inquérito sobre as razões que justificariam a realização de tais diligências".

O mesmo texto reitera que foi o próprio diretor do DCIAP, Albano Pinto, a concluir que "tais inquirições não revestiam relevância para as finalidades do inquérito nem tão pouco se perfilavam como imprescindíveis" para o caso.

Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa sempre garantiram publicamente não terem tido conhecimento da chamada encenação da Polícia Judiciária Militar ao roubo das armas de Tancos.