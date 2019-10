Rosa Grilo foi vista por vizinha a limpar o carro antes do desaparecimento

Na próxima semana serão ouvidos os inspetores da Polícia Judiciária que conduziram a investigação. Esta terça-feira foram ouvidas várias testemunhas, entre elas uma vizinha do casal que afirmou ter visto a arguida Rosa Grilo a limpar o carro dias antes do desaparecimento do triatleta. A defesa da arguida desvalorizou o depoimento.