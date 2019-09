Filho de Rosa Grilo conta que no dia do desaparecimento viu a mãe limpar a casa

O filho de Rosa Grilo foi ouvido esta terça-feira à porta fechada em tribunal e sem a presença de nenhum dos arguidos. Disse que os pais não dormiam juntos há mais de um ano e que, no dia do desaparecimento, a cama do pai estava feita, o que nunca acontecia.

Na terceira sessão do julgamento, a defesa do arguido António Joaquim, amante de Rosa, informou o tribunal de que tinha apresentado uma queixa-crime contra os inspetores da PJ e a procuradora do Ministério Público que fizeram a investigação.