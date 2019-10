Morreu Freitas do Amaral

EM ATUALIZAÇÃO

Morreu o antigo presidente e histórico fundador do CDS, Diogo Freitas do Amaral. Tinha 78 anos.

O professor Freitas do Amaral estava internado desde setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF, em Cascais, por causa de um cancro nos ossos. A morte foi confirmada pelo CDS.

Professor catedrático de Direito e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, marcou a história da política nacional em vários momentos. Foi candidato à Presidência da República, numa corrida eleitoral que disputou com Mário Soares.

Diogo Pinto Freitas do Amaral nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941. Foi líder do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974 e ministro em vários governos. Integrou os governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais da tarde do PS, entre 2005 e 2006.

Depois de ter deixado o CDS em 1992, ocupou a pasta dos Negócios Estrangeiros, onde deu grande impulso à diplomacia económica.

O Presidente da Republica manifestou fundo pesar pelo falecimento de Freitas do Amaral, o qual descreve como "um dos pais fundadores da democracia em Portugal e um amigo pessoal de meio século".

Governo vai decretar luto nacional

O primeiro-ministro lamentou a morte do fundador e primeiro líder do CDS e adiantou que o Governo vai decretar luto nacional no dia do seu funeral.

"Acabou de falecer um dos fundadores do nosso regime democrático. À memória do professor Freitas do Amaral, ilustre académico e distinto Estadista, curvamo-nos em sua homenagem. Apresentamos à sua família, amigos e admiradores as nossas sentidas condolências", refere uma nota do gabinete de António Costa.

Na mesma nota, adianta-se que "o Governo decretará luto nacional coincidente com o dia do funeral, o que será acertado nas próximas horas e de acordo com a indicação da sua família".

Último volume de memórias lançado em junho

Diogo Freitas Amaral apresentou em junho o 3º volume das suas memórias políticas. "Mais 35 anos de Democracia - Um percurso singular". Um balanço de 35 anos de Democracia, de 1982 até 2017, com reflexão sobre o percurso singular daquele que o Presidente da República considerou ser um dos pais da Democracia.