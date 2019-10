Não serão feitos discursos nas comemorações do 5 de outubro

O dia 5 de outubro assinala-se, este ano, no dia de reflexão para as eleições legislativas, que se realizam no domingo, dia 6 de outubro. Por isso, não serão feitos discursos políticos durante a a comemoração.

A cerimónia deste ano foi ajustada para um formato mais curto e sem intervenções. O Presidente da República vai deslocar-se à Câmara de Lisboa, onde vai içar a bandeira de Portugal na varanda da autarquia.

O trânsito vai estar interrompido este sábado, entre as 8:00 e 11:00 horas, na Rua do Arsenal, na Praça do Município e na Praça do Comércio, em Lisboa.