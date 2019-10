A urgência pediátrica do hospital Garcia de Orta, em Almada, vai voltar a encerrar entre as 21:00 desta segunda-feira e as 08:30 de terça-feira.

A administração, que está neste momento reunida com representantes do Governo no Ministério da Saúde, diz mais uma vez que não há pediatras para cumprir a escala noturna.

O hospital aconselha os utentes a recorrerem às urgências de pediatria do Hospital de Santa Maria ou do Hospital Dona Estefânia.