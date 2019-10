O esboço do Orçamento do Estado para 2020 vai ser enviado esta segunda-feira para Bruxelas mas a proposta final do documento vai demorar bastante mais. Na melhor das hipóteses, será apresentado no final do ano e aprovado já em 2020.

As eleições atrasaram o calendário legislativo, o que não é inédito. Há quatro anos por exemplo, no arranque da anterior legislatura, o orçamento ficou "pendurado".