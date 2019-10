Ricardo Serrão Santos será o novo ministro do Mar

Ricardo Serrão Santos vai ser o novo ministro do Mar, confirmou a SIC junto de várias fontes.

Eurodeputado socialista entre 2009 e 2014, foi considerado o terceiro eurodeputado português mais influente em Bruxelas.

Reconhecido especialista em Assuntos do Mar, o açoriano ficou fora das listas do PS nas últimas eleições europeias.

Antes, foi diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores.

É agora chamado ao Governo para ocupar o Ministério criado há quatro anos e entregue a Ana Paula Vitorino, que sai alegadamente porque António Costa não quer ligações familiares dentro do governo e a ainda ministra do Mar é casada com Eduardo Cabrita, que vai continuar no Executivo.