Ministério da Educação lança plano de combate ao bullying nas escolas

Este domingo (20 de outubro) é Dia Mundial do Combate ao Bullying. Para assinalar a data, o Ministério da Educação desafia todos os diretores de todas as escolas públicas e privadas a elegerem esta semana como a "Escola sem bullying, escola sem violência". O objetivo é que o plano de prevenção seja trabalhado e executado ao longo do ano letivo.